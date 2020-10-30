Грузия в последний момент не впустила депутатов из Украины, которые должны были быть наблюдателями на парламентских выборах. По информации нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько, на выборы должны были лететь 30 украинских депутатов по приглашению "ЕНД", ведущей оппозиционной партии.

Несмотря на договоренности, Грузия не пустила депутатов из Украины. Об этом Ясько сообщила на своей странице в фейсбук.

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Она отметила, что такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур – основа демократии. По словам Ясько, эту прозрачность и доверие к результатам выборов обеспечивают наблюдатели.

Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера мог бы быть еще одним проявлением сотрудничества государств, которые в придачу к исторически теплым отношениям разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией,

– отметила Елизавета Ясько.

Нардеп добавила, что в будущем Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

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