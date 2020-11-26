Грузия вводит жесткий карантин с 28 ноября 2020 года по 31 января 2021 года. К такому шагу правительство прибегло из-за эпидемиологической ситуации в стране. Грузины надеются, что ограничительные меры помогут сдержать динамику распространения коронавируса.

В то же время правительство Грузии обещает ослабить карантинные ограничения на новогодние праздники. Об этом сообщает "Грузия Online".

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Какие карантинные ограничения будут действовать в Грузии

В семи крупнейших городах вводится комендантский час, который распространится на всю территорию страны. Выходить на улицу будет запрещено в период с 9 часов вечера до 5 утра. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.

Прекращают работу все междугородние пассажирские перевозки.

Передвигаться грузинам разрешено только автомобилем, в том числе и такси.

Ресторанам могут продавать блюда только с собой и на доставку.

Спортзалы, бассейны, художественные студии и другие подобные заведения будут закрытыми.

Закрываются детсады и ясли.

Школы переходят на дистанционное обучение.

Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины, кроме зооаптек и зоотоваров, магазинов бытовой химии и прессы.

Ограничения ослабят на новогодние праздники

С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, возобновится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. Движение общественного транспорта могут возобновить только с 16 января 2021 года.

Какие страны ЕС уже объявили о частичном или полном локдауне

Франция;

Германия;

Греция;

Бельгия;

Португалия;

Австрия;

Великобритания;

Италия;

Испания;

Польша.

Большинство из этих стран со 2 ноября усилили карантинные мероприятия на месяц, остальные же с 5 ноября ввели локдаун. Впрочем, отмечается, что карантинные ограничения будут менее жесткими, чем весной. Какие ограничения действуют в странах ЕС – читайте по ссылке.