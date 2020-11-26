Локдаун в Грузии: какие ограничения вводят в стране до конца января 2021 года
Грузия вводит жесткий карантин с 28 ноября 2020 года по 31 января 2021 года. К такому шагу правительство прибегло из-за эпидемиологической ситуации в стране. Грузины надеются, что ограничительные меры помогут сдержать динамику распространения коронавируса.
В то же время правительство Грузии обещает ослабить карантинные ограничения на новогодние праздники. Об этом сообщает "Грузия Online".
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Какие карантинные ограничения будут действовать в Грузии
- В семи крупнейших городах вводится комендантский час, который распространится на всю территорию страны. Выходить на улицу будет запрещено в период с 9 часов вечера до 5 утра. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.
- Прекращают работу все междугородние пассажирские перевозки.
- Передвигаться грузинам разрешено только автомобилем, в том числе и такси.
- Ресторанам могут продавать блюда только с собой и на доставку.
- Спортзалы, бассейны, художественные студии и другие подобные заведения будут закрытыми.
- Закрываются детсады и ясли.
- Школы переходят на дистанционное обучение.
- Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины, кроме зооаптек и зоотоваров, магазинов бытовой химии и прессы.
Ограничения ослабят на новогодние праздники
С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, возобновится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. Движение общественного транспорта могут возобновить только с 16 января 2021 года.
Какие страны ЕС уже объявили о частичном или полном локдауне
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Бельгия;
- Португалия;
- Австрия;
- Великобритания;
- Италия;
- Испания;
- Польша.
Большинство из этих стран со 2 ноября усилили карантинные мероприятия на месяц, остальные же с 5 ноября ввели локдаун. Впрочем, отмечается, что карантинные ограничения будут менее жесткими, чем весной. Какие ограничения действуют в странах ЕС – читайте по ссылке.
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