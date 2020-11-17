В Великобритании ограбили грузовик с продукцией Apple. На то, чтобы похитить продукцию на 5 миллионов фунтов стерлингов, злоумышленники потратили всего 15 минут. Сейчас грабителей разыскивает полиция.

Водителя и охранника связали

Преступление на миллионы произошло в графстве Нортгемптоншир. Об этом информирует Express.

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Грузовик с товарами остановили на трассе. Водителя и охранника высадили из транспортного средства, связали и оставили возле автодороги.

Из грузовика вынесли 48 паллет с продукцией. Сам кузов прицепили к своему авто и перевезли в соседний поселок.

Свой грузовик грабители бросили в соседнем графстве

Пока полиции удалось найти машину преступников – в соседнем графстве. Таким образом, у грабителей, предполагают правоохранители, было еще одно транспортное средство.

Британская полиция работает в усиленном режиме, чтобы поймать злоумышленников. Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей происшествия, а также пробуют обнаружить, где могли сбыть похищенную продукцию. Пока неизвестно, сколько именно человек принимали участие в преступлении.

Интересно! Ограбление произошло в ту же неделю, когда компания Apple представила новый iPhone.