На Сумщине водитель пытался перевезти через границу красную икру из России. Поскольку последний рыболовный сезон там оказался не очень удачным, цены на деликатес значительно выросли.

Однако это вовсе не останавливает контрабандистов, имеющих к икры особый интерес. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.

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Пограничники и сотрудники СБУ недавно обнаружили на границе старое авто без номеров. Его водитель пытался пересечь территорию близ села Порозок на Сумщине.

Как водитель перевозил контрабанду

После того, как водитель увидел правоохранителей, он пытался быстро спасти свой "ценный" груз, но застрял посреди леса. После этого ему пришлось бежать обратно в Россию.

Пока неизвестно, что его ждет на территории другой страны за содеянное.

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В общем пограничники обнаружили 275 килограммов деликатеса. Его перевозили с Камчатки. По подсчетам специалистов, стоимость такого количества икры составляет почти миллион гривен.

Сейчас следователи устанавливают "расписание движения" подобных грузов.

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