В Беларуси протестующих призывают с 16 октября с самого утра перекрыть основные дорожные артерии в населенных пунктах. Такие массовые протесты – самый большой страх Лукашенко.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрась Губаревич. Он также рассказал о новых формах протеста и требованиях Светланы Тихановской к Лукашенко.

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О формах протеста

Это уже не первый такой случай протестов, когда перекрывают дороги. Однако, как предполагает Губаревич, 16 октября это будет более массовое явление.

Протесты – это то, чего больше всего боится Лукашенко и все его окружение. Потому что первые недели после этих "украденных" выборов оказали значительное влияние на ситуацию в Беларуси,

– сказал Губаревич.

Сейчас важно иметь определенный сигнал, поскольку готовых протестировать – достаточно много. Потенциал общего движения-достаточно высок. Власть со всеми не справится.

Об ультиматуме Тихановской

Как подчеркнул Губаревич, такая позиция Тихановской – предоставить дедлайн – вполне понятна. Люди уже 3-й месяц подряд протестуют и это не может длиться вечно.

"Тихановская подчеркнула, что требования – конкретные, а действия демонстрантов будут исключительно мирными и они не будут поддаваться на провокации власти", – отметил Губаревич.

Что известно о требованиях Тихановской?