Кабинет Министров Украины на заседании 4 ноября согласовал смену глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Такое решение связано с неэффективностью их работы. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания, передает 24 канал.

Между тем Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, – Шмыгаль

Хотел поднять еще одну важную тему, которая касается эффективности работы губернаторов. Сегодня состоится согласование ряда кадровых решений в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях,

– сказал он.

Шмыгаль добавил, что президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что нет "касты неприкасаемых, и если чиновник показывает некачественную и неэффективную работу, то будут кадровые изменения".

Следовательно, Кабмин согласовал увольнение глав Одесской ОГА – Максим Куцый, Ивано-Франковской ОГА – Виталий Федоров и Сумской ОГА – Роман Грищенко.

Заметим, что в партии "Слуга народа" ранее сообщали, что в некоторых областях готовятся замены председателей областных государственных администраций. Более того – уже есть проекты кадровых решений.

Максим Куцый на должность главы Одесской ОГА назначен в октябре 2019 года, его коллегу в Сумах Романа Грищенко – назначили только в марте этого года. А вот глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив пробыл на посту полгода, с конца апреля этого года.