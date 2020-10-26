Кандидат на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области Анатолий Гунько из "Слуги народа" заявил, что победил на выборах 25 октября.

Об этом написал сам Гунько в Facebook со ссылкой на подсчеты, которые провели в его штабе.

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По параллельному подсчету голосов, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208 округе, с разницей 1442 голоса. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов осуществлял показательное выступление,

– отметил он.

В свою очередь Олег Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов".

"Мы выиграли выборы, но власть и ее кандидат украли у людей право на свободный выбор. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа", – написал Ляшко на своей странице Facebook.

По его словам, доказательством, что произошла фальсификация – это аномально высокая явка, которая на этом округе в 1,5 раза превысила среднюю явку по стране и составляет около 50%.

Что известно о выборах на одномандатном избирательном округе №208

В этом году в мае депутата-мажоритарщика по 208 округу Давыденко нашли застреленным. Рядом лежал его личный пистолет. Полиция расследует уголовное производство по статье умышленное убийство.

ЦИК объявила выборы на его место по 208 округу, и там баллотировался Олег Ляшко. Хотел таким образом вернуться в Раду.

По подсчетам 26.62% голосов по его округу лидирует Олег Ляшко. На втором – "Слуга" Анатолий Гунько, но разница между ними лишь в 0.7%: