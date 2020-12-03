Гусев, который возглавил Укропборонпром, рассказал о встрече с Зеленским и полученных заданиях
Юрий Гусев 3 декабря возглавил Государственный концерн Укроборонпром. Он рассказал, что еще за неделю до назначения встречался с президентом Владимиром Зеленским и получил первые задачи на посту.
Всего за прошедшую неделю с президентом было несколько встреч. Об этом Юрий Гусев рассказал на своей пресс-конференции, сообщает 24 канал.
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Владимир Зеленский поставил очень четкие задачи для трансформации, реформирования и создания эффективной системы обеспечения вооружением и военной техникой Вооруженных сил,
– сообщил новый глава Укроборонпрома.
В частности, среди определенных президентом задач является проведение в 2021 году трансформации Укроборонпрома и создание новых холдингов, которые прежде всего будут обеспечивать украинскую армию качественным вооружением.
"Цель существования Укроборонпрома – это своевременная и качественная поставка товаров военного назначения для сил обороны и безопасности Украины. Это самый большой и главный приоритет, определенный президентом", – подчеркнул Юрий Гусев.
Кроме того, он назвал стратегические продуктовые платформы Укроборонпрома:
- танк "Оплот",
- крылатая ракета "Нептун",
- ракетный комплекс "Ольха",
- тактическая боевая машина "Дозор-Б",
- БТР-4 и БТР-3,
- радиолокационная станция для радиоэлектронной борьбы,
- танковые двигатели 6ТД-2/3,
- турбина UTG 32000/5000.
Кратко о назначении Гусева
- Президент назначил Юрия Гусева руководителем Укроборонпрома 3 декабря. До этого он почти полтора года возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.
- Кроме того, он имеет богатый опыт работы в украинском правительстве. В течение более 10 лет Гусев успел поработать советником министров финансов, экономики, обороны, инфраструктуры и экологии.
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