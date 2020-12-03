Юрий Гусев 3 декабря возглавил Государственный концерн Укроборонпром. Он рассказал, что еще за неделю до назначения встречался с президентом Владимиром Зеленским и получил первые задачи на посту.

Всего за прошедшую неделю с президентом было несколько встреч. Об этом Юрий Гусев рассказал на своей пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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Владимир Зеленский поставил очень четкие задачи для трансформации, реформирования и создания эффективной системы обеспечения вооружением и военной техникой Вооруженных сил,

– сообщил новый глава Укроборонпрома.

В частности, среди определенных президентом задач является проведение в 2021 году трансформации Укроборонпрома и создание новых холдингов, которые прежде всего будут обеспечивать украинскую армию качественным вооружением.

"Цель существования Укроборонпрома – это своевременная и качественная поставка товаров военного назначения для сил обороны и безопасности Украины. Это самый большой и главный приоритет, определенный президентом", – подчеркнул Юрий Гусев.

Кроме того, он назвал стратегические продуктовые платформы Укроборонпрома:

танк "Оплот",

крылатая ракета "Нептун",

ракетный комплекс "Ольха",

тактическая боевая машина "Дозор-Б",

БТР-4 и БТР-3,

радиолокационная станция для радиоэлектронной борьбы,

танковые двигатели 6ТД-2/3,

турбина UTG 32000/5000.

Кратко о назначении Гусева