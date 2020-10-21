Кандидат на должность городского головы Киева от партии "ЗА Майбутнє" Сергей Гусовский призвал киевлян не пренебрегать возможностью сделать сознательный выбор из-за событий последних месяцев и COVID-19.

Политик подчеркнул, что эти выборы – это не только выборы мэра Киева, это и выборы Киевского городского совета. Об этом стало известно из видеопубликации на странице ""Київ ЗА Майбутнє".

Ловили себя на мысли: "не пойду на выборы, потому что ковид, и мой голос ничего не изменит"? Если да – вами пытаются манипулировать. В видео смотрите, почему этим манипуляциям надо противостоять,

- призвали на странице ""Київ ЗА Майбутнє".

"События и новости последних дней – они будто толкают нас к мысли, что не надо идти на выборы. Потому что, с одной стороны, страшно – COVID-19, риск заражения... С другой стороны – все рейтинги говорят, что все уже решено и бессмысленно. Все это – просто попытка манипулировать вами.

Подумайте о врачах и военных, которые ежедневно защищают нас от всяческих угроз. Давайте подумаем о том, что эти выборы – это не только выборы мэра Киева, это выборы Киевского городского совета. И, соответственно, они определят, каким политсилам киевляне доверят представлять свои интересы в течение 5 лет. И, между прочим, – будет ли образовано очередное монобольшинство", – заверил Сергей Гусовский.

Политик считает, что по-настоящему позаботиться о себе – это в воскресенье прийти на избирательный участок и сознательно проголосовать.

Напомним, кандидат на должность городского головы Киева от партии "ЗА Майбутнє" Сергей Гусовский стал героем анимированного видеоролика, который в доступной форме объясняет избирателям, как заполнить избирательный бюллетень, не испортив его.