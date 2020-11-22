В Гватемале в Латинской Америке 21 ноября начались массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, протестуя против правительства, президента, а особенно против бюджета, в котором существенно урезали социальные программы.

Тысячи протестующих 21 ноября вышли на улицы Гватемалы – это столица одноименной страны, расположенной в Латинской Америке. Люди подожгли здание парламента, выломали двери и разбили окна . Об этом рассказали в ABC .

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Заметим, депутатов внутри здания не было, вроде бы никто из политиков не пострадал. Чего не скажешь о протестующих – полиция применила слезоточивый газ.



Протестующие в Гватемале подожгли парламент / Фото из соцсетей



Полиция применила против митингующих слезоточивый газ / Фото из соцсетей

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи к людям не вышел. Он только написал в твиттере, что понимает право граждан на протесты, но не позволит портить государственное имущество.

Президент Гватемалы # Джамматтеи утвердил бюджет, который сокращает социальные расходы, увеличивает расходы на оборону и продовольственное пособие Конгресса, неправильно управляет Covid-19 и ураган ETA - протестующие штурмовали здание Конгресса pic.twitter.com/PeQUKV3ZqU - Хорхе Мартин (@marxistJorge) 21 ноября 2020 г.