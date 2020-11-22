В Гватемале – массовые протесты из-за плохого бюджета, люди подожгли парламент: видео
В Гватемале в Латинской Америке 21 ноября начались массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, протестуя против правительства, президента, а особенно против бюджета, в котором существенно урезали социальные программы.
Тысячи протестующих 21 ноября вышли на улицы Гватемалы – это столица одноименной страны, расположенной в Латинской Америке. Люди подожгли здание парламента, выломали двери и разбили окна. Об этом рассказали в ABC.
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Заметим, депутатов внутри здания не было, вроде бы никто из политиков не пострадал. Чего не скажешь о протестующих – полиция применила слезоточивый газ.
Протестующие в Гватемале подожгли парламент / Фото из соцсетей
Полиция применила против митингующих слезоточивый газ / Фото из соцсетей
Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи к людям не вышел. Он только написал в твиттере, что понимает право граждан на протесты, но не позволит портить государственное имущество.
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