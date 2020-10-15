На заседании Харьковского областного совета 15 октября было горячо. В нем принял участие глава ОГА Алексей Кучер, который сумел за несколько минут поссориться с несколькими депутатами. Крики и ругань, от которой вянут уши, продолжались около 5 минут.

Причиной такого поведения и Кучера, и депутатов области стали обвинения друг друга в ситуации с коронавирусом в регионе. Все началось с того, что заместитель председателя облсовета Владимир Скоробагач обратился к заместителю Кучера – руководителю штаба по противодействию коронавирусу Тарасу Пастуху, пишет "Depo.Харьков".

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Так, он сказал ему, что в области катастрофическая ситуация из-за якобы плохой работы Департамента здравоохранения ОГА.

"Работа провалена, однозначно. И все, что вы говорите в будущем будете делать, – это все х**ня чистой воды. Отписка. Я считаю, что нужно принимать решительные меры, создать штаб. Пусть его возглавит губернатор нашей области", – сказал Скоробагач Пастуху.

Впрочем, ответить Скоробагачу решил сам глава ОГА Кучер. Он повысил тон и с руганью ответил на обвинения, адресованные его заместителю.

Х**ню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые говорили о том, что у нас в Департаменте хаос. Конкретные примеры... Вы сейчас говорите, что у нас мало кроватей? Да! Что стены потрепаны? Да! Что вы делали 5 лет, чтобы была другая ситуация? Н**ера не делали вместе с Булахом на пару. Теперь вы начинаете здесь кому предъявлять претензии,

- сказал Кучер.

Он добавил, что именно облгосадминистрация сейчас заботится, чтобы в регионе хватало всего для спасения людей. Кучер также крикнул, что все, что делают депутаты – это занимаются болтовней.

После этого Скоробагач подошел к кучеру, и разговор перешел на крики.

"Вы ничего не принимаете, только др**ите! Руководителя Департамента полгода на работе нет! Вообще ничего нет", – кричал Скоробагач.

После этой перепалки Кучер обратился к депутату Харьковского облсовета Булаху и в ответ на его обвинения о хаосе в департаменте здравоохранения обозвал его "трутнем".

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