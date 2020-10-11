В Хабаровске люди вновь вышли на улицы, несмотря на недавние массовые задержания. Акция протеста, состоявшаяся 11 октября, собрала примерно 500 человек.

На акцию пришли преимущественно женщины пожилого возраста. Об этом сообщает местный сайт Dvhab.ru.

Что было раньше Силовики жестко разогнали и избили митингующих в Хабаровске: много задержанных

К слову, это уже 93-й день акций в поддержку арестованного Сергея Фургала. Люди вышли к зданию регионального правительства после силового разгона Омона, который состоялся накануне.

Протестующие были настроены мирно, в руках они держали флаги и фотографии Сергея Фургала. Акция протеста продолжалась утром и до 14:00 закончилась.

Люди по очереди брали микрофон и выражали недовольство тем, что правительство России помогает не жителям своей страны, а другим государствам.

Как прошла акция протеста в Хабаровске 11 октября / Фото Dvhab.ru

Что происходило 10 октября в Хабаровске: главное

На центральной площади Хабаровска собирались преимущественно мужчины . Один из них бросил камень в сторону здания местной администрации, протестующие не поддержали этих действий и стали скандировать "Долой провокаторов!".

. Один из них бросил камень в сторону здания местной администрации, протестующие не поддержали этих действий и стали скандировать "Долой провокаторов!". Днем 10 октября полиция в российском Хабаровске задержала три десятка человек на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.

на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Полиция впервые разогнала мирное выступление в поддержку Фургала. Акция не была согласована с властями, сообщает российская служба Радио Свобода.

Обратите внимание! Протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения. Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам в Конституцию, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока: явка в крае была одной из худших по стране.