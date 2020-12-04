Хаджибейский лиман под Одессой неожиданно изменил цвет на зеленый. Экологи уже взяли пробу и говорят, что норма загрязнения не превышена.

Однако, что это за вещество – неизвестно. Сначала необычное явление заметил отдыхающий, говорится в ТСН. Уже после этого на место приехали экологи.

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На фото кажется, что на поверхности воды разлили маслянистое вещество. В пробах воды химических веществ и превышения норм загрязнения не обнаружили.



Лиман покрылся неизвестным веществом / Скриншот Почему это важно Лиман покрылся неизвестным веществом / Скриншот Также они отмечают, что важно определить, что же это за водоросли. Продолжается промысел рыбы в Хаджибеевском лимане. Поэтому, если это токсичные организмы, то необходимо прекращать промысел, необходимо изымать продукцию,

– рассказал биолог Владислав Балинский. Какая причина Ученые предполагают, что такой цвет возможен из-за неестественно теплой погоды. Морские биологи тоже считают, что водоросли на воде появились из-за теплой температуры воздуха и моря.



Хаджибейский лиман / Скриншот

Что могло предшествовать