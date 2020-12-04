Хаджибейский лиман внезапно позеленел: чем это грозит
Хаджибейский лиман под Одессой неожиданно изменил цвет на зеленый. Экологи уже взяли пробу и говорят, что норма загрязнения не превышена.
Однако, что это за вещество – неизвестно. Сначала необычное явление заметил отдыхающий, говорится в ТСН. Уже после этого на место приехали экологи.
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На фото кажется, что на поверхности воды разлили маслянистое вещество. В пробах воды химических веществ и превышения норм загрязнения не обнаружили.
Лиман покрылся неизвестным веществом / Скриншот
Почему это важно
Также они отмечают, что важно определить, что же это за водоросли.
Продолжается промысел рыбы в Хаджибеевском лимане. Поэтому, если это токсичные организмы, то необходимо прекращать промысел, необходимо изымать продукцию,
– рассказал биолог Владислав Балинский.
Какая причина
Ученые предполагают, что такой цвет возможен из-за неестественно теплой погоды. Морские биологи тоже считают, что водоросли на воде появились из-за теплой температуры воздуха и моря.
Хаджибейский лиман / Скриншот
Что могло предшествовать
- В конце ноября Государственная экологическая инспекция Одессы также сообщала, что Хаджибейский лиман загрязняет "Инфоксводоканал".
- При проведении внеплановой проверки экологи обнаружили, что филиал коммунальной службы "Инфокс" сбросил загрязняющие вещества в воды лимана. При этом это превысило установленные нормативы предельно допустимого сброса, определенные специальным разрешением.
- После проверки компания должна была заплатить более 25 тысяч гривен штрафа.
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