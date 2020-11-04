Мир застыл, ожидая, кто выиграет президентские выборы в Соединенных Штатах Америки 2020. Потому что каждый регион имеет свои надежды относительно нового президента и учитывает влияние Штатов.

Пока неизвестно, кто станет следующим президентом США и возглавит Белый Дом. Оба кандидата будут там во второй раз, Байден был вице-президентом при Обаме, а Трамп избирается на второй срок. Союзники в Европе, соперники в Китае и России и враги в Иране и КНДР пристально следят за процессом и результатом. 24 канал разложил все их ожидания от главных выборов в мире в 2020 году, переведя текст The Washington Post.

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Европа в неопределенности



В случае победы Трампа, это добавит проблем странам Евросоюза / Фото Modern Diplomacy

Европейский Союз пережил первые четыре года Дональда Трампа, но отношения блока и лидера США значительно ухудшились. Трамп требует от стран Европы платить больше в казну НАТО (то есть более 2% бюджета), вводил против ЕС тарифы и пошлины. Решил забрать войска из Германии и презирал лидеров Союза, поддерживая отношения с Владимиром Путиным.

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Кстати, для РФ Трамп вполне подходящая персона, через которую можно транслировать тезисы о падении демократии, уличных беспорядках и хаосе. Показывая Россию в более выгодном свете, конечно.

Но все же ЕС и США нуждаются друг в друге в смутные времена пандемии и угроз безопасности граждан и правительств. Кто-то смотрит на потенциальный второй срок Республиканцев, как на возможность в конце концов перезапустить отношения, тогда как другие – с беспокойством ждут результатов.

Разделение и ненависть дошли до политической системы США. Там нет центра, только поляризация,

– написал в Twitter глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген.

Приватно для WP, у лидеров Европы говорят, что они готовятся к периоду неопределенности. Одним из тех, кто открыто поддержал Байдена, был мэр Лондона Садик Хан, который годами конфликтовал с действующим президентом Америки.

За Трампа выступают в основном правые силы в Венгрии и Словении. Глава правительства последней Янез Янша уже поздравил Трампа с победой, хотя это еще далеко не так.

От Канады до Бразилии: торговля, помощь, Амазонка



Президенты США и Бразилии давно нашли общий язык / Фото CNBC

Канадцы с отчаянием наблюдают за своими южными соседями. Они переживают, что американский хаос найдет отражение в самой Канаде.

Спустя четыре года, пишет издание CBC Canada, США стали символом неработающего государства, коррупции, расизма, разделения, теорий заговора и беспорядков. Также, 225 тысяч американцев умерли от ковида, и правительство до сих пор не может адекватно противостоять пандемии.

Американская политика – второй любимый спорт Канады после хоккея. Канадцы слишком долго думали, что они совсем не похожи на американцев. Раньше обвинить кого-то в ведении "политики в американском стиле" значило очень обидеть. Социальная и религиозная идентичность Канады не так прямо зависит от политической, как это происходит в США.

Но ничего не может быть гарантировано для в целом спокойной Канады, как доказала каденция Дональда Трампа. Он не очень хорошо отзывался о главе правительства Джастине Трюдо, переделал торговый договор NAFTA. И первые ростки того, что происходит в Соединенных Штатах, уже можно найти в стране Кленового Листа.

Например, более активно собирают деньги, в соцсетях все больше разжигают споры. В случае Канады это может подорвать национальное единство.

Наиболее похожий на Трампа политик В Южной Америке Трамп имеет практического "брата по разуму и идеологии" – президента Бразилии Жаира Болсонару. Он, как и Трамп, приуменьшал угрозу пандемии и тоже переболел ковидом. Болсонару тоже сторонник авторитарного (даже диктаторского или военного) правления и освоения природных ресурсов.

Поэтому победа Байдена с более сознательной экологической политикой довольно нежелательна там. Амазонские леса уже давно страдают от уничтожения ради дерева и разведки залежей нефти. Байден призвал к экономическим последствиям для Бразилии, если Болсонару не остановится.

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Центральная Америка, в частности Мексика, постоянно просит у США помощи для противостояния нашествию мигрантов из более бедных стран дальше на юг и борьбы с наркотрафиком. Но цену США выставляют всегда высокую. Мехико – один из главных американских союзников, но даже там не застрахованы от гнева Трампа.

Китай: изменения и промышленная политика



Китай, несмотря на все конфликты, склонен ко второму сроку Трампа / Фото Nikkei Asian Review

Нет ничего удивительного, что государственные СМИ Китая умаляют и унижают выборы в США. Например, Global Times говорят: "Выборы в США проходят как в развивающейся стране". Пекин считает, что у Америки "есть проблемы с национальной конкурентоспособностью… им нужны глубокие и серьезные внутренние реформы".

С другой стороны, в Китае ожидают, что с приходом Байдена "по крайней мере можно будет возобновить диалог на высоком уровне", рассказал WP Дин Ифань, экс-советник китайского правительства. Байден, мол, хочет не только конкурировать, но и сотрудничать с Китаем.

Досадно видеть, как демократическая система в наиболее развитой стране мира сходит с рельсов,

– отметил он.

Гонконг, который в последнее время находится под действием нового закона КНР о нацбезопасности, видит в Трампе сдерживателя китайской экспансии на свободный город. На Тайване же наоборот: боятся, что произойдет примирение с КНР. Анонимно, китайские политики считают, что "Трамп углубит внутренние споры в Америке".

Стремительный рост Китая, несмотря на пандемию коронавируса, вынуждает обе партии обещать восстановление промышленности для своих избирателей и использовать для этого всю силу государственной политики. Америка планирует производить больше товаров у себя дома, а не покупать за рубежом, хоть это и дешевле.

Со своей стороны, КНР разработала план "Сделано в Китае-2025", по которому планирует превратить страну в производителя промышленного оборудования, квантового вычисления и аэрокосмической отрасли. Это притягивает интерес и заставляет менять политику. Можно ожидать новую эру промышленной конкуренции, это несомненно.

Возможный вариант Ядерное оружие как козырь: планирует ли Саудовская Аравия держать мир в страхе

На Ближнем Востоке, где у Трампа хорошее реноме и отношения с Израилем и Саудовской Аравией, ждут его второго срока. Это, потенциально, может помочь решить проблему блокады Катара его соседями и способствовать признанию Израиля в большем количестве арабских государств. Впрочем, противостояние с Ираном останется, шансов на обновление ядерного соглашения с Тегераном уже нет.

Как видим, каждая часть мира имеет свои ожидания от выборов в США, но по их результатам многое может измениться. Или ничего, и Америка продолжит свой курс под руководством Дональда Трампа.