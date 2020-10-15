Харьков не будет выполнять все ограничения красной зоны: что запретят
Кабинет министров обновил карантинные зоны в Украине 15 октября. Поэтому Харьков и еще 7 крупных городов попали в красную зону.
С 19 октября в Харькове начнут действовать ограничения красной зоны. Однако несмотря на запрет, общественный транспорт в городе не будут останавливать. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
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Что запретят в Харькове
- работу заведений питания и ТРЦ после 20: 00,
- кинотеатры, спортзалы и фитнес-центры,
- посещение социальных или реабилитационных учреждений для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Добавим, что на Харьковщине в больницах не хватает мест для госпитализации больных коронавирусом. Загруженность больниц составляет 75%. Пациентов кладут в коридорах или же уплотняют в палатах.
Какие ограничения действуют в красной зоне
- Учебные заведения, социальные учреждения и развлекательные заведения временно закрывают.
- Исключением являются заведения торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
- Пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт не должны брать пассажиров в таком регионе.