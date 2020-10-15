Кабинет министров обновил карантинные зоны в Украине 15 октября. Поэтому Харьков и еще 7 крупных городов попали в красную зону.

С 19 октября в Харькове начнут действовать ограничения красной зоны. Однако несмотря на запрет, общественный транспорт в городе не будут останавливать. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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Что запретят в Харькове

работу заведений питания и ТРЦ после 20: 00,

кинотеатры, спортзалы и фитнес-центры,

посещение социальных или реабилитационных учреждений для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Добавим, что на Харьковщине в больницах не хватает мест для госпитализации больных коронавирусом. Загруженность больниц составляет 75%. Пациентов кладут в коридорах или же уплотняют в палатах.

Какие ограничения действуют в красной зоне

Учебные заведения, социальные учреждения и развлекательные заведения временно закрывают.

Исключением являются заведения торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт не должны брать пассажиров в таком регионе.

Обратите внимание! Кроме Харькова в Красную карантинную зону попали еще Полтава, Сумы, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Черновцы, Чернигов и Тернополь.