Кабинет министров 15 октября обновил карантинные зоны в Украине. Согласно им, 8 крупных городов попали в красную зону. Самые жесткие ограничения будут действовать в Харькове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Чернигове, Тернополе и Хмельницком.

Об обновлении зон карантина сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале. Важно Ни одна область не готова ослабить карантин в Украине, – МОЗ Какие еще города и районы попали в красную зону города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, а также Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровненской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

города Нетешин и Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

Нежин Черниговской области. Заметим, что ранее Минздрав определил несколько критериев, по которым населенный пункт попадает в красную карантинную зону. Среди этих критериев выделяют: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;

если в городе будут фиксировать более 320 случаев на 100 тысяч населения в течение 14 дней. Обратите внимание В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке Какие ограничения действуют в красной зоне Учебные заведения временно закроют. Это же касается и развлекательных заведений и социальных учреждений.

Исключением является заведения торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Пригородный, междугородный, внутриобластной и межобластной транспорт не будет брать пассажиров в регионе.

В то же время позволят работу заведениям, которые экстренно предоставляют соцуслуги. Будут работать центры учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи.