Какие города попали в красную зону: список
Кабинет министров 15 октября обновил карантинные зоны в Украине. Согласно им, 8 крупных городов попали в красную зону. Самые жесткие ограничения будут действовать в Харькове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Чернигове, Тернополе и Хмельницком.
Об обновлении зон карантина сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
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Какие еще города и районы попали в красную зону
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- город Коростень, а также Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровненской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
- город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
- города Нетешин и Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
- город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
- Нежин Черниговской области.
Заметим, что ранее Минздрав определил несколько критериев, по которым населенный пункт попадает в красную карантинную зону. Среди этих критериев выделяют:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;
- если в городе будут фиксировать более 320 случаев на 100 тысяч населения в течение 14 дней.
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Какие ограничения действуют в красной зоне
- Учебные заведения временно закроют. Это же касается и развлекательных заведений и социальных учреждений.
- Исключением является заведения торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
- Пригородный, междугородный, внутриобластной и межобластной транспорт не будет брать пассажиров в регионе.
- В то же время позволят работу заведениям, которые экстренно предоставляют соцуслуги. Будут работать центры учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи.