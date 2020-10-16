Житель Харькова требовал от работника Государственного бюро расследований и его знакомого 20 тысяч долларов. Деньги он хотел получить в качестве "взятки" за отзыв слежки за детективом.

О задержании подозреваемого в вымогательстве немалой суммы сообщили в ГБР. Как выяснили следователи, действовал злоумышленник вместе с другими работниками ведомства.

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Шантажировал правоохранителя мужчина разглашением личной информации, а также обещал прекратить слежку за ним. Но только если получит всю сумму.

Обещал не сообщать руководству

Подозреваемый якобы утверждал, что разгласит руководству сведения о сыщике, которые были собраны во время проведения негласных следственных действий.



Мужчину задержали с поличным / Фото прессслужбы ГБР

Работников ГБР не задержали

Как утверждают в пресс-службе ГБР, харьковчанину вскоре могут сообщить о подозрении в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Однако его приспешников, согласно официальной информации, даже не установили. Сейчас работники ГБР "проводят неотложные следственные действия направленные на установление других причастных лиц".

Вполне возможно, что коллеги пострадавшего смогут избежать ответственности за преступление, а вот харьковчанину "светит" от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите видео о задержании мужчины, который требовал деньги у работника ГБР онлайн: