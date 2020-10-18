В Харькове в районе Южного вокзала 18 октября прогремел взрыв. Под наблюдением правоохранителей и спасателей взорвали старый элеватор. Посмотреть на серию впечатляющих взрывов пришло немало людей.

Первый взрыв прогремел примерно в 14:00 в районе Южного вокзала или дворца спорта "Локомотив". Об этом сообщает телеграм-канал "Харьков 1654".

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Ранее помощник начальника ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин в комментарии KHARKIV Today заявил, что разрушать будут не все здание, а только часть.

Эти виды работ проводит специализированная организация. Они дают гарантии, что ничего не выйдет за пределы этой территории. Там планируется разобрать таким образом некоторые колосники (внутренние конструкции – 24 канал). Не все здание, я понял так,

– пояснил он.

Заметим, что старый элеватор не используют с 1995 года. Здание находится в аварийном состоянии и постоянно разрушается, поэтому снести его гораздо безопаснее, чем ждать пока оно само развалится.

К слову, такие взрывы не редкость для Харькова, подобное происходило на кожзаводе и на мясокомбинате.

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