В Харькове водитель Suzuki 29 октября сбил пешехода. Тот перебегал улицу в неположенном месте.

На видео, которое опубликовали в телеграм-канале "ХС Харьков", не видно светофоров или пешеходных переходов. Люди в комментариях также отмечают, что в этом месте нет их, зато пишут, что там очень часто кто-то перебегает дорогу.

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ДТП произошло на проспекте Гагарина. В этом месте есть подземный переход, а движение довольно насыщенное. Аварии на этом проспекте случаются, к сожалению, часто.

Смотрите видео о последствиях ДТП: