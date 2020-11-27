Ужасная смертельная авария произошла утром 27 ноября на улице Молочной в Основянском районе Харькова. Грузовик Iveco насмерть переехал 64-летнюю женщину.

Подробности жуткого ДТП сообщили в полиции Харьковской области. По предварительным данным, женщина начала переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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Все обстоятельства инцидента выясняются следователи, работающие на месте происшествия.

Что известно о смертельной аварии в Харькове

Судя по видео, которое снял регистратор свидетеля происшествия, пенсионерка начала движение по пешеходному переходу на красный свет. При этом шла она фактически вплотную к грузовику. 45-летний мужчина, сидевший за рулем автовоза, начал ехать и совершил наезд на женщину, которая упала под колеса.

Многотонная машина раздавила пострадавшую и несколько метров протащила ее по асфальту. От полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия.

По факту ДТП с погибшей правоохранители возбудили уголовное дело. Если водителя грузовика признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с запретом управлять автомобилями.

Смотрите видео жуткого ДТП в Харькове, а котором погибла 64-летняя женщина: