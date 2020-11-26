Утром 26 ноября в Харькове произошла очередная смертельная авария с участием легковушки BMW с иностранной регистрацией. Водитель машины допустил столкновение с женщиной, которая переходила дорогу.

В результате удара потерпевшая получила не совместимые с жизнью травмы, сообщает сообщество "Х Салтовка" в телеграме. Очевидцы инцидента утверждают, что за рулем автомобиля находился иностранец.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые установят все обстоятельства аварии.

Что известно о ДТП с "евробляхой" в Харькове

Авария произошла около 7 утра на улице Гольдберговской возле дома 75. По предварительным данным, BMW 520 ехала на достаточно большой скорости. В это время женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

Судя по повреждениям машины, столкновение было мощным.

По факту наезда на пешехода следователи откроют уголовное производство. Если вину водителя признает суд, ему грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управления на 3 года после освобождения.