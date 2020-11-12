В Харькове BMW насмерть сбил беременную женщину на переходе: видео 18+
В Харькове 11 ноября произошла ужасная трагедия – внедорожник на большой скорости сбил беременную женщину. Она переходила дорогу по переходу. Свидетели ДТП говорят, что от удара ее отнесло на 30 метров.
Инцидент произошел недалеко от торгового центра Wizard. О ДТП сообщает полиция Харькова.
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Правоохранители сообщают, что за рулем BMW был 63-летний мужчина. ДТП произошло вечером 11 ноября на проспекте Льва Ландау.
Женщине было 42 года. В телеграм-канале "Кримінальна Україна" пишут, что она была беременна, а водитель трезв.
Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю BMW грозит заключение от 3 до 8 лет.
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