В Харькове 11 ноября произошла ужасная трагедия – внедорожник на большой скорости сбил беременную женщину. Она переходила дорогу по переходу. Свидетели ДТП говорят, что от удара ее отнесло на 30 метров.

Инцидент произошел недалеко от торгового центра Wizard. О ДТП сообщает полиция Харькова.

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Правоохранители сообщают, что за рулем BMW был 63-летний мужчина. ДТП произошло вечером 11 ноября на проспекте Льва Ландау.

Женщине было 42 года. В телеграм-канале "Кримінальна Україна" пишут, что она была беременна, а водитель трезв.

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю BMW грозит заключение от 3 до 8 лет.

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