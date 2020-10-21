На окружной Харькова 21 октября Toyota Land Cruiser влетела в Lanos. Очевидцы ДТП сообщили, что водитель был пьян. В результате аварии погибли два человека.

По информации, которую подают телеграм-каналы Харькова, в Lanos погиб полковник МЧС и его жена. А виновниками аварии были мажоры на Toyota Land Cruiser, они не пострадали, передает ТРУХА Харьков.

Читайте также Суд арестовал таксиста, которого подозревают в изнасиловании киевлянки

Полиция Харьковской области сообщает, что состоялось лобовое столкновение, а в иномарке находились двое мужчин – 21 и 19 лет. Они были пьяными.

Из телеграм-канала ТРУХА Харьков известно, что авария произошла на Белгородском шоссе недалеко от Экопарка. Также сообщается, что водителя Toyota Land Cruiser ранее уже ловили пьяным за рулем. Кроме того, сообщается, что на место происшествия прибыл отец "мажора", чтобы "порешать".

Смотрите фото с места происшествия, (+18):

Также по информации, которую предоставляет телеграм-канал Нетепичный Харьков, за рулем Toyota был сын начальника отдела полиции Метрополитена – Габышев Дмитрий Александрович.

Его друг, который находился в машине, дал комментарий: якобы он не успел понять, что произошло.

Смотрите видео комментария, присутствует нецензурная лексика, (+18):

Что делать с пьяным вождением

В Украине хотели ввести уголовную ответственность за пьяное вождение. Однако в парламенте передумали – исключили из закона подпункт, который вводил в Уголовный кодекс новую статью.

13 июля 2020 нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект, который усиливает ответственность водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае, если водитель в таком состоянии спровоцирует аварию, которая приведет к смерти других людей, – ему грозит до 12 лет тюрьмы.