В Харькове спасатели достали из реки девушку, которая попала туда на джипе. Как это произошло – пока неизвестно: машина не затонула полностью, водитель, чтобы спастись, залезла на крышу и стала героиней местного фольклора.

Довольно досадное событие произошло на набережной Харькова перед Горбатым мостом – внедорожник KIA Sorento упал в реку. Об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков 1654".

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Девушка не была пьяна, сказали в полиции. У нее, очевидно, небольшой водительский опыт. На заднее стекло машины она прицепила знаки – "женщина за рулем" и "за рулем ученик".

В машине она была одна. Девушку спасли. Почему джип оказался в реке – пока неизвестно.



Девушка, упавшая в реку с джипом / фото: avto_kh

Фото события сразу стали вирусными – все обратили внимание на позу, в которой водитель ждала своих принцев спасателей. Она повторила позу сказочной Русалочки известного памятника в столице Дании.

В соцсетях из пострадавшей уже сделали мем.

Новая классика / Скриншот "Типичное хТз"

Смотрите видео и фото об этом событии и о том, как спасли женщину:

В комментариях люди шутят, что таким образом леди пыталась помыть свой автомобиль. А еще предлагают такой случай занести в Книгу рекордов Гиннеса.