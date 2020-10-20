Новая Русалочка: в Харькове джип упал в реку – его водитель стала мемом
В Харькове спасатели достали из реки девушку, которая попала туда на джипе. Как это произошло – пока неизвестно: машина не затонула полностью, водитель, чтобы спастись, залезла на крышу и стала героиней местного фольклора.
Довольно досадное событие произошло на набережной Харькова перед Горбатым мостом – внедорожник KIA Sorento упал в реку. Об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков 1654".
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Девушка не была пьяна, сказали в полиции. У нее, очевидно, небольшой водительский опыт. На заднее стекло машины она прицепила знаки – "женщина за рулем" и "за рулем ученик".
В машине она была одна. Девушку спасли. Почему джип оказался в реке – пока неизвестно.
Девушка, упавшая в реку с джипом / фото: avto_kh
Фото события сразу стали вирусными – все обратили внимание на позу, в которой водитель ждала своих
принцев спасателей. Она повторила позу сказочной Русалочки известного памятника в столице Дании.
В соцсетях из пострадавшей уже сделали мем.
Новая классика / Скриншот "Типичное хТз"
Смотрите видео и фото об этом событии и о том, как спасли женщину:
В комментариях люди шутят, что таким образом леди пыталась помыть свой автомобиль. А еще предлагают такой случай занести в Книгу рекордов Гиннеса.