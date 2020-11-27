В Харькове еще одна больница начала принимать больных COVID-19: детали
В Харькове еще одно медицинское учреждение начало принимать больных коронавирусом, это одна из железнодорожных больниц области. Открытие медучреждения анонсировали почти 2 месяца, сейчас оно работает в тестовом режиме.
Пока там начали принимать первых нетрудных больных, 30 ноября чиновники пообещали отчитаться, как медучреждение справилось с работой. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.
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Сразу 50 больных состояния средней тяжести и даже тяжелого – смогут подлечиться в соответствующем заведении. В то же время в больнице есть 100 койкомест, десяток стационарных кислородных точек и 50 концентраторов.
Обеспечение кислородом в области
За последние дни Харьковскую область на 80% обеспечили кислородом, как этого и требовало правительство. Благодаря закупке более 400 концентраторов Фондом COVID-19 и еще 60 – из городского бюджета, в Харькове обеспечение кислородом составляет 100%. Однако обеспечение районных больниц области колеблется от 50% до 80%, но случаев заболевания там не намного меньше, чем в городе-миллионнике.
В то же время в регионе сформировали резерв кислородных точек и концентраторов. Их будут доставлять в медучреждения, которым будет не хватать кислорода и передавать в другие медучреждения, которые будут присоединяться к приему больных, говорится о:
- еще одну железнодорожную больницу,
- областную клиническую больницу,
- госпиталь ветеранов, который пока в удаленном списке приемки.
Позиция харьковчан по карантинным мероприятиям
В Харькове предприниматели возмущены карантином выходного дня и очень боятся локдауну. Многие представители бизнеса начали Черную пятницу даже с понедельника, чтобы наверстать убытки из-за закрытия заведений в выходные.
Правоохранители на прошлых выходных выписали протоколы более 80 предпринимателям, которые нарушили карантин выходного дня. В то же время покупатели возмущены, что 28 ноября не смогут воспользоваться скидками. Полиция будет продолжать рейды по маскам и точкам, которые будут работать в субботу и воскресенье.
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