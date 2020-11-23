Ужасная авария произошла 23 ноября около 15:30 на проспекте Льва Ландау в Харькове. Водитель Mercedes насмерть сбил пешехода. Шансов выжить у него не было.

О смертельном ДТП написали в телеграмме "ХС | Харьков". По предварительным данным, водитель "евробляхи" проехал на красный сигнал светофора.

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В это время дорогу переходил мужчина средних лет.

Голова в салоне

Как отмечают свидетели инцидента, Mercedes ехал с очень большой скоростью от удара пешеход влетел в лобовое и пробил его головой. Остановилось авто метров в 20 от перехода.

Тело мужчины отбросило на несколько метров от места остановки машины. Его шею во время удара перерезало стеклом, поэтому, голова погибшего упала на торпеду иномарки.

Судя по повреждениям авто, столкновение было очень сильным. От удара смялась даже задняя часть крыши машины.

Водителем "євробляхи" оказался иностранец. Он утверждает, что не ехал на запрещенный сигнал.

На месте происшествия работают правоохранители и медики скорой, которые оказывают помощь владельцу Mercedes.

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