Ночью на 28 октября в Харькове произошло резонансное пьяное ДТП. Как утверждают местные СМИ, игрок футбольной команды "Металлист 1925" Дмитрий Кравченко нетрезвым сел за руль и разбил свою, а также три чужие машины.

О ДТП сообщает телеграм-канал "ТРУХА Харьков". Также сообщается, что за рулем автомобиля был именно известный футболист Дмитрий Кравченко.

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Авария произошла на пересечении улиц Льва Ландау и улицы Танкопия. Кравченко выписали протокол. По словам свидетелей, результат осмотра с помощью драгера показал 1,85 промилле.

Алкоголь в крови полузащитника харьковского "Металлиста 1925" превышал норму в девять раз.

Последствия ДТП с участием футболиста Дмитрия Кравченко / Фото телеграмм канала "ТРУХА Харьков"

Последствия ДТП с участием футболиста Дмитрия Кравченко / Фото телеграмм канала "ТРУХА Харьков"

Последствия ДТП с участием футболиста Дмитрия Кравченко / Фото телеграмм канала "ТРУХА Харьков"

Дмитрий Кравченко в этом сезоне провел 445 минут за "Металлист 1925". Команда играет в первой украинской лиге по футболу. Ранее Кравченко играл за полтавскую "Ворсклу".

Скриншот сайта metalist1925.com