В Харькове вспыхнул пожар на "Барабашово" – это один из крупнейших рынков Восточной Европы. Возгорание произошло на рядах с тканями в ночь на 28 ноября.

По информации очевидцев, пожар начался примерно в 3:00. Фото и видео с места события обнародовал местный телеграмм канал "ХС | Харьков".

Важно В Киеве масштабно горела частная усадьба, огонь мог перекинуться на соседние здания: фото

На место происшествия прибыли несколько пожарных автомобилей. Спасатели тушили пламя до утра. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате пожара, но по состоянию на 3:00 рынок был закрыт.

Правоохранители пока не сообщают причины возгорания. Однако еще один местный телеграм-канал пишет, что к поджогу причастны неизвестные. Якобы злоумышленники одновременно в двух местах совершили поджог.

Пожар на "Барабашово" 28 ноября / Фото "ХС | Харьков"

Спасатели пытались обуздать пламя до утра: смотрите видео​

Что известно о рынке "Барабашово" в Харькове: главное

Это самый большой промышленно-вещевой рынок Украины. Его площадь составляет более 75 гектаров.

Территория торгового центра разделена на 8 торговых площадок по ассортименту товаров и расположению. Общее количество торговых и складских мест – почти 18 тысяч.

Рынок расположен на Салтовке, между станциями метро "Академика Павлова" и "Академика Барабашова".

Рынок "Барабашово", где вспыхнул пожар: карта