Не пожар, а короткое замыкание: детали о возгорании в Харьковской областной больнице
В Харькове 5 октября появилась информация о пожаре в областной больнице. Горело помещение, которое в медучреждении арендовали. В СМИ сообщали об эвакуации пациентов, однако в ГСЧС эту информацию опровергли.
Произошло короткое замыкание электропроводки, – ГСЧС
Причиной пожара стало то, что в помещении больницы произошло короткое замыкание в холодильнике. Эту информацию сообщили 24 канала в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.
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Произошло короткое замыкание электропроводки в холодильнике. Никакого горения не было. Никакой эвакуации не было. Просто задымление,
– сообщил спикер ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.
Отметим, что ранее харьковские телеграм-каналы сообщали, что из-за возгорания со второго этажа медучреждения пришлось эвакуировать рожениц.
На месте возгорания работают пожарные / Фото с телеграм-канала ХС
Проблемы были с помещением арендаторов в медучреждении / Фото с телеграм-канала ХС
Смотрите видео с места происшествия: