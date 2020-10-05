В Харькове 5 октября появилась информация о пожаре в областной больнице. Горело помещение, которое в медучреждении арендовали. В СМИ сообщали об эвакуации пациентов, однако в ГСЧС эту информацию опровергли.

Произошло короткое замыкание электропроводки, – ГСЧС

Причиной пожара стало то, что в помещении больницы произошло короткое замыкание в холодильнике. Эту информацию сообщили 24 канала в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

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Произошло короткое замыкание электропроводки в холодильнике. Никакого горения не было. Никакой эвакуации не было. Просто задымление,

– сообщил спикер ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.

Отметим, что ранее харьковские телеграм-каналы сообщали, что из-за возгорания со второго этажа медучреждения пришлось эвакуировать рожениц.



На месте возгорания работают пожарные / Фото с телеграм-канала ХС



Проблемы были с помещением арендаторов в медучреждении / Фото с телеграм-канала ХС

Смотрите видео с места происшествия: