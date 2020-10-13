В Харькове из-за густого тумана задерживают авиарейсы: фото, видео
В харьковском аэропорту 13 октября задержали несколько рейсов из-за тумана. Самолеты не могут вовремя приземлиться и взлететь.
Видимость в Харькове составляет 200 – 500 метров. Об этом "Общественному" рассказала пресс-секретарь аэропорта.
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Самолеты не смогли сесть
- В 00: 10 в Харьков должен был прибыть самолет из Анталии. Его перенаправили в Борисполь.
- Еще один самолет, который должен был приземлиться в Харькове в 10:50, задерживают на 8 часов.
Самолеты не смогли взлететь
- Самолет, который должен был вылететь из Харькова в Анталию в 02:00, задержался до 12:20.
- Борт, который должен был вылететь в 12:40, задержали на 7 часов.
Мы не ожидаем, что к этому времени продлится такая погода. Если сместился один рейс, то и другие смещаются,
– рассказала пресс-секретарь аэропорта.
При этом самолеты, которые утром отправлялись из Харькова в Шарм-эль-Шейх и Киев, вылетели вовремя. В аэропорту пояснили, что решение о взлете принимают экипажи самолетов.
Так утром выглядел один из районов Харькова / Фото Объектив
Так это самое место выглядит без тумана / Фото из местного издания " Объектив"
Смотрите видео тумана в Харькове:
Правила дорожного движения в тумане: что рекомендует полиция
- Двигаться с такой скоростью, чтобы видимого расстояния хватило для экстренной остановки.
- Увеличить дистанцию между машинами.
- Включить ближний свет.
- Не допускать запотевания стекла.
- Следить за разметкой на дороге.
- В случае полного отсутствия видимости надо съехать на обочину и подождать. При этом следует включить аварийные огни.