ДТП с пострадавшими произошло 6 ноября около 12:30 в Московском районе Харькова. Из-за столкновения Honda Civic с Suzuki Grand Vitara легковушку унесло в остановку.

В результате аварии получили травмы 5 человек – 28-летний водитель Honda и его пассажиры, сообщает полиция Харькова. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника.

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Он не предоставил преимущества в движении при выезде с придомовой территории. Легковушка двигалась по главной.

Что известно об аварии со многими пострадавшими в Харькове

Удар по Honda пришелся с правой стороны. От столкновения машину раскрутило и отбросило на противоположную сторону дороги, в остановку общественного транспорта, которая и остановила неуправляемую машину.



Пешеходов спасла бетонная стена остановки / Фото пресс-службы полиции Харькова

Никто из пешеходов в результате аварии не пострадал. 79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.



Honda Civic после столкновения была неуправляемой / Фото пресс-службы полиции Харькова

Может быть криминал

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии не административного дела, а уголовного. Окончательная квалификация зависит от степени тяжести травм, которые получил владелец Honda Civic и 4 пассажира его машины.

Смотрите видео с места аварии в Харькове: