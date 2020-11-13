В Харькове представители бизнеса возмутились инициативой Кабмина о введении карантина выходного дня. Из-за этого 13 ноября 2020 года они вышли на массовые акции протестов.

В Харькове это уже 3 акция протеста представителей общепита. Об этом сообщает 24 канал.

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Сейчас на акции протеста у здания Харьковской облгосадминистрации уже собралось более 1 тысячи человек. Представители Ассоциации рестораторов сообщали, что на митинг выйдет около 5 тысяч протестующих.

Обратите внимание! Кабинет Министров 11 ноября 2020 года принял решение о введении карантина выходного дня. Новые ограничения начнут действовать уже с 14 – 15 ноября. Подробнее об этом – читайте здесь.

В частности, митингующие принесли с собой миски, ложки и плакаты. Некоторые представители ресторанного бизнеса предлагают отправить на карантин Кабмин, а главу Минздрава Максима Степанова – в отставку.

Карантин выходного дня харьковские рестораторы и все, кто работает в этой сфере, не воспринимают категорически. Они убеждают, что это может "убить" их бизнес,

– заявила корреспондентка Анна Черненко.

Как в Харькове предлагают действовать

Митингующие заявили, что стоит или отправить на полный локдаун всю страну и выплачивать украинцам финансовую помощь, или вообще не вводить карантин выходного дня.

"Они убеждены, что бизнесу надо дать возможность работать по привычному графику, чтобы у людей была работа", – сообщила журналистка.

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По словам корреспондентки, если предложение рестораторов поддержат, то они обещают создать даже определенные волонтерские группы. В частности, представители бизнеса будут помогать врачам продуктами, финансами и закупкой необходимой аппаратуры.

Подробнее о внедрении карантина выходного дня и реакции украинцев на эту инициативу – читайте по ссылке.