В Харькове 4 декабря школьники разбили Mercedes, который стоит на территории аэропорта более года. Очевидно, что ребята решили просто "развлечься".

Машина без номеров стоит на парковке аэропорта. Где ее владелец неизвестно, но похоже маленькие дебоширы решили забрать машину себе. Видео обнародовали в телеграм-канале "Нетипичный Харьков".

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Пока неизвестно что делали дальше эти маленькие вандалы, но на кадрах видно, как один из них взял огромное бревно и бьет стекло в машине. При этом дети неприлично ругались.

Дети разбили брошенный Mercedes: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)

А 3 декабря во Владимире-Волынском 16-летняя девочка полностью разбила родительскую Renault Clio. Школьница протаранила бетонный забор воинской части.