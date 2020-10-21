В Харькове полиция задержала антимайдановца "Топаза", но сразу отпустила
Правоохранители Харькова 20 октября задержали антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз". В 2018 году его освободили из-под стражи по закону Савченко. Однако уже сейчас он оказался фигурантом нового дела.
Правоохранители вручили ему подозрение и сразу отпустили. Об этом антимайдановец Игнат Кромский сообщил на своей странице в Фейсбуке.
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В полиции пояснили, что задержали 34-летнего мужчину сотрудники метрополитена примерно в 19:30 на одной из станций метро. Они установили, что Игнат Кромский разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений.
Задержали на станции метро "Барабашово". Уже отпустили. Сказали, что подозреваюсь в совершении особо тяжких преступлений в городе Селидово Донецкой области,
– отметил Кромський.
Добавим, что фамилия "Топаза" есть в розыскной базе Министерства внутренних дел. Его обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям, в частности:
- статья 187 о разбое;
- статья 289 о незаконном завладении транспортным средством;
- статья 262 о похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов;
- статья 146 о незаконном лишении свободы или похищении человека.
Если вину докажут, то ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
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Чем "отличился" Игнат Кромский
- В 2014 году он руководил харьковскими титушками. Тогда мужчина искал их специально для нападений на активистов Майдана.
- Он также был одним из инициаторов создания "Харьковской народной республики". Известным стал после того, как в сети появилось видео российского пропагандиста Сергея Рулёва, на котором тот отметился фразой "Топаз, дай команду!".
- 27 февраля 2014 года Кромский записал видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину. В нем он призвал главу Кремля ввести войска в Украину и защитить население.
- В том же 2014 году на митинге под Харьковским горсоветом "Топаз" агитировал людей за федерализацию Украины и пророссийский Харьков.
- Сепаратиста приговорили к 8 годам заключения, но он вышел на свободу ранее по закону Татьяны Савченко.