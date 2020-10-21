Правоохранители Харькова 20 октября задержали антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз". В 2018 году его освободили из-под стражи по закону Савченко. Однако уже сейчас он оказался фигурантом нового дела.

Правоохранители вручили ему подозрение и сразу отпустили. Об этом антимайдановец Игнат Кромский сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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В полиции пояснили, что задержали 34-летнего мужчину сотрудники метрополитена примерно в 19:30 на одной из станций метро. Они установили, что Игнат Кромский разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений.

Задержали на станции метро "Барабашово". Уже отпустили. Сказали, что подозреваюсь в совершении особо тяжких преступлений в городе Селидово Донецкой области,

– отметил Кромський.

Добавим, что фамилия "Топаза" есть в розыскной базе Министерства внутренних дел. Его обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям, в частности:

статья 187 о разбое;

статья 289 о незаконном завладении транспортным средством;

статья 262 о похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов;

статья 146 о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Если вину докажут, то ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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