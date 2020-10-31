Группа молодых людей в Харькове оттеснила журналистов с места проведения съемки строительства дороги. У представителей СМИ пытались выбить из рук камеры и мобильные телефоны. Правоохранители по факту инцидента открыли производство.

СМИ на выезде освещали события

30 октября, в 16:45 в Киевский отдел полиции обратилась журналистка регионального отдела одного из центральных телеканалов, сообщает полиция Харьковщины.

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Она заявила, что приехала вместе с коллегами и другими съемочным группами освещать процесс строительства дороги. Журналисты находились в свободной от ограждения зоне возле супермаркета на улице Шевченко в Харькове, недалеко от рынка "Барабашово".

Представители СМИ имели кепки и жилеты с надписью "Пресса", а также бейджики.

К ним подошли агрессивные молодые люди

В это время к съемочным группам подбежали примерно десять парней. Они начали толкать журналистов и вытеснили их в сторону супермаркета.

Представители СМИ продемонстрировали им редакционные удостоверения. Однако мужчины агрессии не прекратили.

Depo.Харьков со ссылкой на администрацию "Барабашово" пишет, что примерно полтора десятка неизвестных, которые представились охранниками строительства дороги, напали сразу на две съемочные группы, пытавшиеся сделать информационные сюжеты о ходе строительства.

Полиция открыла производство

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения.

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Важно! СМИ пишут, что строительство дороги там незаконное: до сих пор нет разрешений экологической инспекции, не проведены общественные слушания, работы ведутся без надлежащей документации. Граждане убеждены, эта дорога не решит транспортные проблемы города, а только усугубит их.



В Харькове на журналистов напали молодые люди / Фото Depo.Харьков



Полиция открыла производство / Фото Depo.Харьков