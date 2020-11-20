В Харькове 20 ноября мужчина пришел в гости к бывшей жене и взорвал в квартире гранату. После этого он вышел на улицу и бросил еще одну. В результате пострадал только он сам – взрывом оторвало руку.

В квартире находились трое – женщина, ее сестра и маленький ребенок. Об этом пишут на сайте Нацполиции.

Читайте также: На Южном мосту полиция обезвредила опасную банду

Первый взрыв

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. Правоохранители быстро среагировали, но взрыва избежать не удалось.

К счастью, от него пострадало лишь жилье. Женщину немного задело – с ней все хорошо.



Последствия взрыва в Харькове / Фото телеграм-канала "Типичное ХТЗ"



Квартиру от взрыва разнесло / Фото телеграм-канала "Типичное ХТЗ"

Второй взрыв

Потом мужчина вышел на улицу и во дворе сначала играл еще одной гранатой, а потом ее бросил – взрывом ему оторвало одну руку.

После этого он просто сел на лавочку, а когда увидел, что его окружают полицейские, начал неуклюже убегать, но стражи его быстро положили на землю.

В Харькове мужчина бросался гранатами: смотрите видео

Мужчину забрала скорая, а правоохранители будут устанавливать все обстоятельства этого происшествия. Вероятно, что ему грозит тюрьма.