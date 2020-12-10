Полицейские ночью 10 декабря задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на пожилую женщину. Преступление произошло 9 декабря в подвале одного из домов Слободского района Харькова.

На след предполагаемого преступника копы вышли довольно быстро. Следователи уже собрали доказательства причастности мужчины к изнасилованию и разбою, сообщили в пресс-службе полиции Харькова.

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31-летний подозреваемый ранее уже был судим за совершение убийства и сексуальное насилие.

Что известно об изнасиловании 72-летней пенсионерки в Харькове

Как установили правоохранители, утром 9 декабря, когда пострадавшая шла на работу, мужчина ударил ее по голове, затащил в подвал дома и изнасиловал. После этого злоумышленник забрал у женщины мобильный телефон, деньги и другие вещи.



Преступление произошло в подвале многоквартирного дома / Фото полиции Харькова

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По факту преступления копы открыли уголовное производство по двум статьям – об изнасиловании и разбое. Досудебное расследование инцидента продолжается.

Уже после задержания во время обысков в квартире подозреваемого копы нашли мобильный телефон потерпевшей, а также ключи от ее дома.

Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит очень длительный срок заключения.

Смотрите видео с места изнасилования 72-летней пенсионерки в Харькове: