В Харькове задержали молодого человека за изнасилование и ограбление 72-летней женщины: видео
Полицейские ночью 10 декабря задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на пожилую женщину. Преступление произошло 9 декабря в подвале одного из домов Слободского района Харькова.
На след предполагаемого преступника копы вышли довольно быстро. Следователи уже собрали доказательства причастности мужчины к изнасилованию и разбою, сообщили в пресс-службе полиции Харькова.
Смотрите также В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал всех взорвать: видео
31-летний подозреваемый ранее уже был судим за совершение убийства и сексуальное насилие.
Что известно об изнасиловании 72-летней пенсионерки в Харькове
Как установили правоохранители, утром 9 декабря, когда пострадавшая шла на работу, мужчина ударил ее по голове, затащил в подвал дома и изнасиловал. После этого злоумышленник забрал у женщины мобильный телефон, деньги и другие вещи.
Преступление произошло в подвале многоквартирного дома / Фото полиции Харькова
Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
По факту преступления копы открыли уголовное производство по двум статьям – об изнасиловании и разбое. Досудебное расследование инцидента продолжается.
Уже после задержания во время обысков в квартире подозреваемого копы нашли мобильный телефон потерпевшей, а также ключи от ее дома.
Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит очень длительный срок заключения.
Смотрите видео с места изнасилования 72-летней пенсионерки в Харькове:
Поделиться новостью