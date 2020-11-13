Инцидент произошел в одном из домов в Основянском районе Харькова, куда утром 13 ноября для проведения обыска прибыли полицейские. Вместо того, чтобы пустить правоохранителей, мужчина достал гранату и вытащил чеку.

Злоумышленник угрожал взорвать боеприпас и закрылся в доме, сообщили в фейсбуке полиции Харьковской области. Для задержания мужчины копам пришлось привлекать спецназовцев.

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Руководство областной полиции ввело в действие спецоперацию "Гром".

Что известно об угрозе взрыва в Харькове

Началось все около 8:50 возле частного дома местного жителя. Следователи Основянского отдела полиции пришли к мужчине с постановлением об обыске. Однако ситуация очень быстро вышла из-под контроля.

Подозреваемый по одному из дел вышел к правоохранителям с гранатой.

Более 2 часов со злоумышленником проводили переговоры. Которые были успешными: мужчина согласился передать гранату спецназовцам. После этого его задержали.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Факт правонарушения зарегистрирован в ЕРДР по двум статьям: угроза убийством работникам полиции, а также незаконное владение боеприпасами.

Смотрите видео с места задержания мужчины с гранатой в Харькове: