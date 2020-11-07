В ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджанской Республики в Харькове. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения.

Камеры зафиксировали двоих парней с оружием в руках, которое напоминало пистолет с глушителем. Об этом сообщает пресс-служба консульства.

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Стрельба произошла примерно в 2:30. Двое мужчин обстреляли здание консульства Азербайджанской Республики. Всего они совершили 6 выстрелов и разбили окно и входную дверь.

Как инцидент прокомментировали в консульстве

В ведомстве говорят, что ночью в офисе не было людей, поэтому никто не пострадал. Правоохранители уже открыли уголовное производство по данному факту. Полицейские Киевского микрорайона города Харькова расследуют инцидент.

Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины,

– заявили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что соответствующие органы страны будут сотрудничать с местными органами зарубежных стран, чтобы привлечь к ответственности виновных.



Неизвестные в Харькове обстреляли консульство Азербайджана / Фото ведомства



Во время обстрела консульства в Харькове никто не пострадал / Фото консульства Азербайджана