Ее самое страшное воспоминание о войне: когда в одном бою погибли 5 собратьев. Теперь самым ужасным воспоминанием для многих стала смерть самой Яны Червоной. В память о ней в Харькове открыли мемориальную доску.

Инициатива почтить память погибшей на Донбассе волонтерки, Народного Героя Украины, старшего солдата ВСУ Яны Червоной принадлежала ее матери – Тамаре Симоненко. Об этом сообщили на сайте Армия.Инфо.

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На открытие доски в родной школе волонтера пришли ее родственники, ветераны АТО и ООС, представители местных органов самоуправления, офицеры Шевченковского райвоенкомата и школьники. Мама погибшей отметила, что место для мемориальной доски выбрали неслучайно, а для того, чтобы ученики школы, переступая ее порог, вспоминали всех защитников Украины.

Немало харьковчан положили свои жизни на Донбассе за независимость Украины. Всех их надо помнить. Ведь они, так же как и моя Яна, искренне любили свое государство и положили жизнь ради мира,

– сказала Тамара Симоненко.

Что известно о Яне Червоной

Яна Червона с начала войны была на Донбассе: прежде всего как волонтер, а с 2016 года как пулеметчица. Военной за честность и прямолинейность собратья дали позывной "Ведьма".

Погибла пулеметчица во время минометного обстрела в апреле 2019 года. Похоронена на военной Аллее Славы в Харькове. У погибшей волонтерки осталось 2 детей: сын и дочь.



Памяти Яны Червоной / Фото Армия.Инфо



В Харькове установили мемориальную доску / Фото армия.Инфо Открытие мемориальной доски / Фото Армия.Инфо