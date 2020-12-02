В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, которые позволяют провести первую сессию горсовета без мэра. За соответствующее решение проголосовали 53 депутата.

Вместо мэра Харькова Геннадия Кернеса депутаты большинством голосов должны избрать председательствующего, который будет вести заседание. Об этом сообщил депутат Игорь Черняк, пишет Интерфакс-Украина.

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Согласно с принятыми изменениями, если мэр избран, но по уважительным причинам не может принять участия в первой сессии, депутаты горсовета большинством голосов избирают председательствующего. Он будет вести сессии до избрания секретаря горсовета. До избрания председателя сессию ведет глава соответствующей избирательной комиссии.

В случае, если избранный городской глава не предложил кандидатуры секретаря горсовета, депутаты избирают президиум в составе 3 – 5 человек, члены которой будут проводить сессии горсовета до избрания секретаря. К избранию президиума сессию также ведет глава соответствующей избирательной комиссии.

В ходе обсуждения депутат Игорь Черняк заявил, что должность председателя не предусмотрена действующим законодательством. В ответ секретарь горсовета Александр Новак заявил, что речь идет исключительно о проведении первой сессии.

Обратите внимание! 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, набравшего наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Куда исчез Геннадий Кернес

Кернес не появлялся на публике с конца августа. Ранее у него подтвердили COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября его госпитализировали в 17 городскую больницу. Однако в ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19. 5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

До 20 декабря Геннадий Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может,

– сказал Терехов.

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