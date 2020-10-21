В центре Харькова 21 октября прогремел взрыв в здании с китайской пиротехникой, а после него вспыхнул пожар. Поэтому двух мужчин с ожогами забрали в больницу.

Детали взрыва в Харькове

Происшествие случилось около 12:30 в двухэтажном доме на улице Кравцова, 7. Очевидцы рассказали спасателям о том, что во время пожара были слышны звуки взрывов и хлопков. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил помощник начальника ГСЧС Харьковщины Игорь Лупандин.

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На место выехали три отделения на автоцистернах и одно на автолестнице. После приезда установили, что огнем охвачено 40 квадратных метров. Очаги – в подвальном помещении, на первом этаже и немного на втором этаже,

– подчеркнул Лупандин.

Горела пиротехника

Один из сотрудников расположенной рядом с местом пожара учреждения, рассказал, что сначала взорвался баллон. А после этого загорелась пиротехника.

Мужчины самостоятельно выбрались из помещения. После этого их в тяжелом состоянии отвезли в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Как сообщил "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, в здании сохранялась китайская пиротехника. Работники переклеивали бирки, якобы они являются их производителем. В какой-то момент произошло возгорание, которое пытались сначала потушить огнетушителем, но после уже вызвали спасателей.

Пожар локализовали через час после возгорания. Правоохранители устанавливает обстоятельства происшествия.

Смотрите видео с места пожара в центре Харькова:

Смотрите видео пожара в помещении с пиротехникой:

В Харькове произошел взрыв в помещении с китайской пиротехникой / Фото Нацполиции Харькова, АТН, "Труха Харьков".