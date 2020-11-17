Под Харьковом 16 ноября в патрульную машину полиции врезался Volkswagen. Машина копов стояла на обочине – правоохранители прибыли на место другого ДТП. Через полчаса к ним "присоединился" еще и бензовоз.

Водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Об инциденте сообщает полиция Харьковской области. Читайте также В Киеве очень дорогая Chevrolet Camaro пролетела сквозь забор скоростного трамвая: видео Что известно об обстоятельствах аварии под Харьковом ДТП произошло на Харьковской окружной дороге, когда уже было темно. Вблизи поселка Высокого столкнулись Daewoo и Renault.

На место прибыли полицейские. Свою служебную машину они оставили на обочине с включенными маячками. Но ее не заметил водитель Volkswagen. Его машина врезалась в патрульную, пока полицейские уделяли внимание первому ДТП.

Примерно через полчаса появился бензовоз. Водитель не смог вовремя объехать двойную аварию и вынужден был резко свернуть в кювет.

Грузовик, который весит 20 тонн, перевернулся и из него полилось топливо. К счастью, взрыва не произошло. Утечку ликвидировали спасатели ГСЧС.

Обстоятельства этих ДТП сейчас выясняют правоохранители.

Разбитая машина под Харьковом / Фото Нацполиции Патрульная машина после ДТП / Фото Нацполиции Опрокинутый бензовоз / Фото Нацполиции