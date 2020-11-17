Масштабное ДТП под Харьковом: столкнулись бензовоз, патрульная и 3 легковые машины
Под Харьковом 16 ноября в патрульную машину полиции врезался Volkswagen. Машина копов стояла на обочине – правоохранители прибыли на место другого ДТП. Через полчаса к ним "присоединился" еще и бензовоз.
Водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Об инциденте сообщает полиция Харьковской области.
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Что известно об обстоятельствах аварии под Харьковом
- ДТП произошло на Харьковской окружной дороге, когда уже было темно. Вблизи поселка Высокого столкнулись Daewoo и Renault.
- На место прибыли полицейские. Свою служебную машину они оставили на обочине с включенными маячками. Но ее не заметил водитель Volkswagen. Его машина врезалась в патрульную, пока полицейские уделяли внимание первому ДТП.
- Примерно через полчаса появился бензовоз. Водитель не смог вовремя объехать двойную аварию и вынужден был резко свернуть в кювет.
- Грузовик, который весит 20 тонн, перевернулся и из него полилось топливо. К счастью, взрыва не произошло. Утечку ликвидировали спасатели ГСЧС.
- Обстоятельства этих ДТП сейчас выясняют правоохранители.
Разбитая машина под Харьковом / Фото Нацполиции
Патрульная машина после ДТП / Фото Нацполиции
Опрокинутый бензовоз / Фото Нацполиции
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