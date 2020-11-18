Эпическая коммунальная авария произошла вечером 18 ноября на территории Новосалтовского рынка в Харькове. У входа в заведение из-за прорыва трубы теплоснабжения образовались две огромные ямы.

О происшествии написали в твиттере "ХХ". По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

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Яма, которая образовалась из-за прорыва трубы, быстро заполняется кипятком.

Что известно о коммунальной аварии в Харькове

Инцидент произошел на проспекте Юбилейном. Возле одного из провалов стояли ящики с фруктами. Чтобы спасти товар, предпринимателям пришлось рисковать жизнью.



На рынке в Харькове масштабно провалился асфальт / Фото из твиттера "ХХ"

Официальных комментариев от коммунальщиков пока нет. Существует вероятность новых обвалов.

Смотрите видео с места прорыва трубы на рынке в Харькове: