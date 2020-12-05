Доразвлекались: в Харькове владельцу ночного клуба грозит срок за нарушение карантина
В Харькове в полицию поступила жалоба, что один из ночных клубов города работает ночью, несмотря на карантин. Его владельцу уже сообщили о подозрении.
Руководство заведения организовало работу ночью
Подпольную деятельность клуба, расположенного на проспекте Тракторостроителей, выявили еще 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Харькова.
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Руководство заведения позволило работу в ночное время вопреки карантинным ограничениям. Владельцу клуба инкриминировали нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.
Владельцу клуба грозит до 3 лет лишения свободы
Горе-бизнесмену следователи сообщили о подозрении. За наплевательское отношение к закону владелец может получить наказание – до 3 лет лишения свободы.
Главное о карантине в Украине
- С 14 по 30 ноября в Украине действовал карантин выходного дня.
- 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что продолжать карантин выходного дня не будут.
- Сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны.
- О дальнейших шагах по карантину Кабмин обещал сообщить за неделю до их внедрения.
- Локдаун, скорее всего, будет уже в январе. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, транспорт в это время останавливать не будут. Открытыми также останутся церкви и гостиницы.
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