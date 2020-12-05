В Харькове в полицию поступила жалоба, что один из ночных клубов города работает ночью, несмотря на карантин. Его владельцу уже сообщили о подозрении.

Руководство заведения организовало работу ночью Подпольную деятельность клуба, расположенного на проспекте Тракторостроителей, выявили еще 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Харькова. К теме За нарушение карантина: в Киеве закрыли ночной клуб – видео Руководство заведения позволило работу в ночное время вопреки карантинным ограничениям. Владельцу клуба инкриминировали нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Владельцу клуба грозит до 3 лет лишения свободы Горе-бизнесмену следователи сообщили о подозрении. За наплевательское отношение к закону владелец может получить наказание – до 3 лет лишения свободы. Главное о карантине в Украине С 14 по 30 ноября в Украине действовал карантин выходного дня.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что продолжать карантин выходного дня не будут.

Сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны.

О дальнейших шагах по карантину Кабмин обещал сообщить за неделю до их внедрения.

Локдаун, скорее всего, будет уже в январе. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, транспорт в это время останавливать не будут. Открытыми также останутся церкви и гостиницы.