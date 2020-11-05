Полиция Харькова разыскивает владельца машины, который 5 ноября зацепил ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла в 14:15 на проспекте Героев Сталинграда.

О розыске нарушителя, который нанес ущерб маленькой девочке, сообщили в полиции Харьковской области. Сейчас никаких данных о злоумышленнике у правоохранителей нет.

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Не знают полицейские и то, на какой машине он ехал.

Что известно о ДТП с ребенком в Харькове

По данным следователей, девочка с матерью переходила дорогу на установленном для этого месте. В это время ее задела машина, которая ехала на немалой скорости.

С незначительными ушибами ребенка госпитализировали в больницу.

На месте инцидента работали следователи, которые будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

От административки до уголовного дела

Поскольку водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, его могут обвинить не только в нарушении правил дорожного движения, которые привели к травмированию человека, но и в оставлении в опасности.

Это уже не подпадает под административную ответственность. За побег с места аварии с пострадавшими могут осудить на два года ограничения или лишения свободы.