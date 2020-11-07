В Харькове водитель "снес" 3 человек на переходе: видео, фото
В Харькове 7 ноября произошло ДТП. Водитель задел 3 человек, стоявших на островке безопасности на пешеходном переходе, среди них был ребенок.
Что известно о ДТП
Вероятно, водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в телеграм-канале "Труха Харьков".
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Инцидент произошел на проспекте Науки. Среди пострадавших есть ребенок. На фото, обнародованных в сети, карета "скорой" стоит возле пешеходного перехода. Медики оказывают помощь травмированным. Вокруг собрались около десятка очевидцев.
Кроме этого, в телеграме опубликовали видео ДТП. На нем видно, как легковушка снесла 3 человек, стоявших на островке безопасности. После этого машина, проехав несколько метров, остановилась.
На сайте полиции Харькова пока информации о ДТП нет. О состоянии пострадавших пока тоже неизвестно.
Момент ДТП в Харькове, смотрите видео:
Пострадавшим оказывают помощь / Фото из телеграм-канала "Харьков live"
Авария на проспекте Науки / Фото из телеграм-канала "Труха Харьков"
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