Обгонял по встречке: в Харькове Volkswagen разнес 4 авто – фото
Утром на Окружной дороге Харькова возле поселка городского типа Покотиловка произошло масштабное ДТП. Из-за столкновения машин проезд по дороге фактически заблокирован.
О серьезной аварии сообщили в сообществе "ХС Харьков" в телеграме. Свидетели инцидента утверждают, что виновник аварии находится в состоянии опьянения.
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Сейчас на месте инцидента работают полицейские, которые будут устанавливать все обстоятельства столкновения.
Что известно о жесткой аварии на Окружной дороге Харькова
По предварительным данным, владелец Volkswagen CC ехал со значительным нарушением скоростного режима. В какой-то момент он решил обогнать несколько машин и выехал на встречную полосу.
Водитель Volkswagen вероятно нетрезв / Фото Kharkiv 1654
Избежать столкновения с другими автомобилями он уже не смог. В результате аварии 4 машины буквально разорвало и разбросало по дороге.
Некоторые машины восстановлению не подлежат / Фото Kharkiv 1654
По невероятному стечению обстоятельств все водители и пассажиры легковушек выжили и почти не получили травм.
Некоторые машины ремонту уже не подлежат. От сверхмощного удара Volkswagen остался без двигателя. Машины разбиты вдребезги.
Двигатель от Volkswagen вырвало от удара / Фото Kharkiv 1654
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