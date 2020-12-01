Утром на Окружной дороге Харькова возле поселка городского типа Покотиловка произошло масштабное ДТП. Из-за столкновения машин проезд по дороге фактически заблокирован.

О серьезной аварии сообщили в сообществе "ХС Харьков" в телеграме. Свидетели инцидента утверждают, что виновник аварии находится в состоянии опьянения.

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Сейчас на месте инцидента работают полицейские, которые будут устанавливать все обстоятельства столкновения.

Что известно о жесткой аварии на Окружной дороге Харькова

По предварительным данным, владелец Volkswagen CC ехал со значительным нарушением скоростного режима. В какой-то момент он решил обогнать несколько машин и выехал на встречную полосу.



Водитель Volkswagen вероятно нетрезв / Фото Kharkiv 1654

Избежать столкновения с другими автомобилями он уже не смог. В результате аварии 4 машины буквально разорвало и разбросало по дороге.



Некоторые машины восстановлению не подлежат / Фото Kharkiv 1654

По невероятному стечению обстоятельств все водители и пассажиры легковушек выжили и почти не получили травм.

Некоторые машины ремонту уже не подлежат. От сверхмощного удара Volkswagen остался без двигателя. Машины разбиты вдребезги.



Двигатель от Volkswagen вырвало от удара / Фото Kharkiv 1654