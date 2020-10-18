Утром 18 октября в одном из жилых домов Харькова вспыхнул пожар. По информации свидетелей, огонь охватил частный дом, однако некоторые утверждают, что горит магазин.

Дым от пожара виден даже в километре от места происшествия. Видео возгорания обнародовали в телеграм-канале "ХС | Харьков".

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Пожар вспыхнул в доме, расположенном на улице Малопанасовская. На место возгорания прибыли сразу 4 машины спасателей.

По информации телеграм-канала "ВЕХА (Харьков)", пожар уже ликвидировали. Огонь вспыхнул в нежилом помещении. Однако в ГСЧС пока не подтвердили эту информацию.



Пожар в Харькове потушили / Фото ТРУХА



На место возгорания прибыли сразу 4 машины спасателей / Фото ТРУХА



Пожар в Харькове 18.10.2020 / Фото ТРУХА

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