В Харькове вспыхнул пожар в доме: фото и видео
Утром 18 октября в одном из жилых домов Харькова вспыхнул пожар. По информации свидетелей, огонь охватил частный дом, однако некоторые утверждают, что горит магазин.
Дым от пожара виден даже в километре от места происшествия. Видео возгорания обнародовали в телеграм-канале "ХС | Харьков".
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Пожар вспыхнул в доме, расположенном на улице Малопанасовская. На место возгорания прибыли сразу 4 машины спасателей.
По информации телеграм-канала "ВЕХА (Харьков)", пожар уже ликвидировали. Огонь вспыхнул в нежилом помещении. Однако в ГСЧС пока не подтвердили эту информацию.
Пожар в Харькове потушили / Фото ТРУХА
На место возгорания прибыли сразу 4 машины спасателей / Фото ТРУХА
Пожар в Харькове 18.10.2020 / Фото ТРУХА
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В Харькове вспыхнул пожар: смотрите видео
Последние пожары в Харькове: главное
- Пожары в жилых дома в Харькове и области, к сожалению, случаются довольно часто. Причиной обычно является неосторожное обращение с огнем.
- Так, в 12-этажном доме в Харькове 10 октября вспыхнул пожар. Он возник на первом этаже, однако спасатели успели вывести из здание 33 человека, что были в опасности. К сожалению, спасти владельца помещения, где возник огонь, не удалось.
- Идентичный инцидент произошел ровно через неделю на Харьковщине. Тогда мужчина курил в квартире, что и привело к пожару. Его жизнь также оборвалась.
- В Харькове 9 октября вспыхнул пожар в четырехэтажном доме на улице Чеботарской. Пожар начался на четвертом этаже, после чего огонь поднялся на чердак. В результате пожара погиб 1 человек.