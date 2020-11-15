В одном из крупных городов Украине 15 ноября выпал первый этой осенью снег. Осадки наблюдали жители Харькова

Об этом сообщили в харьковских телеграмм каналах, информирует 24 канал.

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В то же время эксперты прогнозируют, что зима 2020 - 2021 для украинцев будет аномально теплой и бесснежной.

Снег в Харькове: смотрите видео

Впервые в этом сезоне снег выпал 14 октября в Карпатах. Тогда замело горнолыжный курорт Драгобрат.

Снег в других областях Украины

Уже с 14 ноября синоптики прогнозировали мокрый снег в следующих областях:

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Житомирской.

Справка. Синоптики предупредили, что в Украину н адвигается похолодание и минусовая температура. Согласно прогнозам, 15 ноября погода будет прохладной и облачной. Жителям центральных и северных областей синоптики пообещали осадки.