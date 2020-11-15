В Харькове выпал первый снег фото, видео
В одном из крупных городов Украине 15 ноября выпал первый этой осенью снег. Осадки наблюдали жители Харькова
Об этом сообщили в харьковских телеграмм каналах, информирует 24 канал.
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В то же время эксперты прогнозируют, что зима 2020 - 2021 для украинцев будет аномально теплой и бесснежной.
Снег в Харькове: смотрите видео
Впервые в этом сезоне снег выпал 14 октября в Карпатах. Тогда замело горнолыжный курорт Драгобрат.
Снег в других областях Украины
Уже с 14 ноября синоптики прогнозировали мокрый снег в следующих областях:
- Киевской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Житомирской.
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